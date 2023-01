Lea Michele no se esperaba la propuesta de matrimonio de su novio

El pasado verano comenzaron a circular los primeros rumores que aseguraban que Lea Michele había vuelto a encontrar el amor tras un breve romance con Robert Buckley y la decepcionante ruptura en 2016 de su relación de dos años con Matthew Paetz, junto a quien había rehecho su vida después del trágico fallecimiento en 2013 de Cory Monteith, su pareja dentro y fuera de la serie 'Glee'.

El hombre que había conseguido conquistar el corazón de la actriz resultó ser un viejo amigo suyo, Zandy Reich, con quien había iniciado un noviazgo que a finales de ese mismo año ya no se molestaba en ocultar públicamente.

Hace menos de una semana la intérprete recurriría a su cuenta de Instagram para anunciar su compromiso con una fotografía en la que aparecía en la playa, pero cediendo todo el protagonismo en la instantánea al impresionante anillo que le había regalado su futuro marido y que no se ha quitado desde entonces. De hecho, Lea ha lucido la impresionante joya -con un diamante de corte radiante de cuatro quilates- a su paso por el programa 'Watch What Happens Live with Andy Cohen', donde accedió a dar algunos detalles sobre la propuesta de matrimonio que había organizado su chico y que en un principio ella no se tomó en serio.

"Es que me pilló completamente por sorpresa. No paraba de repetirle: 'Deja de hacerle el tonto, para ya'. Pensaba que había tomado prestado el anillo de alguien y que al final, si me lo ponía, iba a tener que devolvérselo", ha reconocido entre risas.

Después de asimilar que Zandy no le estaba gastando ninguna broma y de responder 'sí' a la gran pregunta, Lea echó mano de su teléfono para compartir la buena noticia por videoconferencia con dos de sus amigos más famosos, Emma Roberts -una de sus compañeras en 'Scream Queens'- y Darren Criss, con quien trabajó en 'Glee'. En las capturas de pantalla que la futura novia ha compartido ahora de esas conversaciones se puede ver a los dos intérpretes acompañados de sus respectivas parejas - Evan Peters y Mia Swier- poniendo cara de sorpresa y sonriendo mientras Lea les muestra el anillo que le acababa de entregar su novio.

