Laverne Cox 'debuta' como cantante en 'The Rocky Horror Picture Show'

La actriz Laverne Cox, 'Orange is the New Black', no podría estar más emocionada ante la oportunidad de protagonizar la nueva versión del transgresor filme 'The Rocky Horror Picture Show' en un especial para televisión que en Estados Unidos emitirá el canal Fox, aunque también reconoce que ha tenido que hacer un esfuerzo adicional a la hora de ganar seguridad de cara a su primera experiencia en un proyecto musical de grandes proporciones.

"Bueno, yo empecé mi carrera artística como bailarina, no empecé a estudiar canto hasta la universidad y ya más tarde empecé a coquetear con la ópera. Pero creo que puedo decir que este va a ser mi gran debut como cantante, al menos ante una audiencia global. He tenido que trabajar muy duro, pero me llevé este papel tras interpretar en la audición 'I'm Going Home' y 'Sweet Transvestite'", reveló a la revista Billboard.

La estrella televisiva, que se ha convertido en todo un referente para las nuevas generaciones de la comunidad LGTB por la historia de superación asociada a su condición de transexual, estuvo a punto de suicidarse a los 11 años tras el acoso al que se vio sometida por su feminidad, está especialmente entusiasmada ante su nuevo proyecto artístico porque no puede evitar sentirse de alguna forma identificada con el impacto que tuvo este filme de culto entre las 'drag queens' de medio mundo.

"He escuchado cientos de historias de gente que siempre me dice: 'Gracias a esta película di el paso y me vestí por primera vez de mujer, saliendo también del armario'. Tengo la impresión de que 'The Rocky Horror Picture Show' unió a muchas personas que necesitaban un estímulo para atreverse a hacer lo que sentían", aseguró la intérprete, quien confiesa que se enamoró de la cinta original durante sus primeros años en la universidad y especialmente del mítico Tim Curry que ahora le da el relevo.

"Creo que todos planificamos este proyecto a partir de la reverencia que le debemos a la película, pero también somos conscientes de que tenemos que ofrecer algo distinto, y que yo no soy precisamente Tim Curry, ya quisiera. En mi caso, me he inspirado bastante en otros ídolos que tengo, como Tina Turner, Little Richard, Bette Davis y Grace Jones", explicó.

Por: Bang Showbiz