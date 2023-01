Latinas encantadoras: Eva Longoria reúne a las mujeres más influyentes del momento

El hecho de que en los últimos años la industria del cine y, sobre todo, la de la televisión haya decidido apostar por producciones más representativas de la diversidad de su sociedad, especialmente en lo tocante a la comunidad latina, puede hacer que muchos olviden que, allá por 2004, Eva Longoria marcó un antes y un después al convertirse en una de las cuatro protagonistas de la serie 'Mujeres desesperadas', en un papel que no era ni de criada ni se ceñía a otros estereotipos más que los que definían al resto de hilarantes inquilinas de Wisteria Lane.

Su trabajo allanó sin duda el camino a otras producciones como 'Jane the Virgin', 'One Day at a Time' e incluso al reparto con una fuerte presencia latina de 'Orange Is the New Black'; todas ellas pioneras al reflejar el día a día multicultural y bilingüe de sus personajes.

En esa calidad de pionera, Eva ha querido reunir a un buen número de las latinas más influyentes en su propia casa para un almuerzo en el que estuvieron presentes America Ferrera, Gina Rodríguez, Jackie Cruz, Justina Machado, Karla Souza, Judy Reyes, Ana de la Reguera, Diana Maria Riva... entre otras muchas.

"Latinas encantadoras. Una vez más, nos reunimos en una misma habitación y mi corazón se llena de alegría. Estas son mujeres que admiro y considero un ejemplo, mujeres a las que apoyo. Donde ellas vayan, yo voy", escribió la famosa estrella junto a una imagen de todas sus invitadas.

"Nuestro círculo de 'Latina Love' sigue creciendo. Estamos aquí por vosotras, fabulosas y poderosas latina. Sabes que todo va bien cuando Instagram no te permite etiquetar a todo el mundo", bromeó por su parte America al incorporar esa misma imagen a su perfil.

Esta bonita iniciativa, que parece haber sido bautizada por sus propias promotoras como 'Latinas Who Lunch', ya estaba en marcha -aunque con muchas menos participantes- el pasado octubre, cuando fue Gina Rodriguez quien ejerció de anfitriona en su hogar en una reunión en la que ya estaban presentes America y la propia Eva, además de Eiza González o Rosario Dawson por mencionar solo a algunas.

Por: Bang Showbiz