"Las relaciones prematrimoniales son vitales para cualquier pareja": Carlos Baute

Para asegurarse de que la modelo Astrid Klisans era la mujer de su vida, el cantante Carlos Baute decidió emprender una intensa vida prematrimonial junto a la modelo; una convivencia que fue vital para que más tarde ambos consolidaran su relación casándose.

"Personalmente creo que las relaciones prematrimoniales son vitales porque uno necesita saber si se puede casar con su pareja. Por eso decidí irme a vivir con Astrid. Nuestra ilusión era estar juntos y decidimos vivir un año en México antes de contraer matrimonio", apuntó al intérprete durante una entrevista con el portal Peoplemusic.com.



Además de animarle a estrechar su romance con la modelo -ambos protagonizaron una bonita boda en junio del año pasado-, la intensidad de los meses anteriores a su matrimonio le han servido de inspiración para elaborar su nuevo proyecto musical, ' En el buzón de tu corazón '.



"Mi nuevo disco trata de eso, de lo que viví con Astrid durante todos estos meses en México. En mi nuevo trabajo cuento anécdotas y experiencias que los dos vivimos en este país. Fue un tiempo realmente especial", indicó el venezolano al mismo medio.



Aunque en este nuevo álbum Baute continúa apostando por los ritmos latinos y por las letras cargadas de gran romanticismo, reconoce que siempre se ha sentido atraído por la música rock.



"Desde pequeño me ha gustado el rock pero solo se ha conocido mi parte latina. Por ejemplo, a lo largo de mi carrera he compuesto bastantes baladas, pero no me considero baladista. Aunque no lo parezca, no tengo la destreza de otros cantantes como Alejandro Sanz o Luis Fonsi para componer ese tipo de música", confesó.



Pero lo que sin duda ha marcado la carrera musical del astro venezolano ha sido su gran facilidad para llevar a cabo llamativas coreografías encima del escenario, una habilidad que adquirió siendo niño.



"Mi primera clase de baile la tuve cuando tenía 13 años y de ahí seguí bailando durante siete años ininterrumpidos. Así que gracias a eso siempre he tenido la habilidad de compaginar mis canciones con bailes encima del escenario", aseveró.



Fuente: Bang Showbiz

