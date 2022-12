Las hermanas Kardashian se preparan para la Navidad con una fiesta de chicas

Las hermanas Kardashian -Kim, Khloé y Kourtney- se reunieron con su madre, Kris Jenner, su hermanastra, Kendall Jenner, y su amiga de toda la vida, Shelli Azoff, para la fiesta de chicas que celebran año tras año en vísperas de la Navidad, en la que Kourtney hizo gala de su gran espíritu festivo luciendo un conjunto rojo que completó con un gorro de Santa Claus.

"¡Otra divertida fiesta anual de chicas!", escribió Kim en Instagram.

Khloé, por su parte, no dudó en exhibir sus atributos vistiendo un traje negro corto que aprovechó para mostrar a sus seguidores por medio de su cuenta de Instagram, en la que publicó varias fotos del evento e hizo ver a los grandes ausentes de la velada -su hermano Rob Kardashian y su hermanastra Kylie Jenner- lo mucho que los echaba de menos.

"Puro amor, solo que os echo mucho de menos", escribió Khloé en clara referencia a Rob y Kylie junto a una fotografía en la que aparecía acompañada de Kendall, Kim y Kourtney.

En otra de las imágenes Khloé colocó descaradamente dos dedos frente a la cámara para mostrar a sus fans el esmalte amarillo con el que decoró sus uñas.

"La fiesta de chicas de la tía Shelli", tituló la imagen.

Por su parte Kim también compartió un buen número de instantáneas en las redes sociales, así como una fotografía junto a su amiga Alison Statter, al tiempo que instaba a sus más de 26 millones de seguidores en Twitter a "molestar" a la rubia, porque a esta no le gusta nada "llamar la atención".

"Seguid a mi mejor amiga, Alison Statter, ella no me dejaría ni siquiera a mí seguirla porque no le gusta nada llamar la atención. Id a molestarla a ella", escribió la siempre polémica Kim.

Tanto Kendall como Kim estaban guapísimas con los conjuntos blancos que eligieron para la fiesta.

Las Kardashian conocen a Shelli -casada con el mánager musical Irving Azoff, quien ha representado al marido de Kim, Kanye West, en el pasado- desde que eran niñas, de hecho fue ella la encargada de pronunciar un emotivo discurso en París previo a la boda de Kim Kardashian el pasado mes de mayo.

"Hay determinadas cosas que busco en la gente. Lo más grande que hay para mí es el corazón de las personas, la lealtad y, por encima de todo, el carácter. Kim tiene todas ellas. Kim estaba destinada, desde siempre, a ser quien es hoy. Desde que tenía ocho años y le encantaba probarse mi anillo de diamantes", revelaba hace unos meses Shelli durante el transcurso del programa 'Keeping Up With The Kardashians' de E!