Las exigencias de Kate del Castillo en su nueva visita a Bogotá

Según fuentes cercanas a la producción, Kate llegó hecha una ‘diva’ y en la producción andan ‘revoloteando’ porque una de sus exigencias es un maquillador y asistente que esté con ella las 24 horas, pues necesita que le pongan los zapatos y la carguen el bolso.

Además, otra de sus exigencias es que las escenas en donde aparezca algún animal muerto como una lechona, no puede ser real, sino que tienen que hacer una maqueta del animal, pues Kate es vegana y no le está permitido estar ni cerca y mucho menos comer algo que no sea de origen vegetal.