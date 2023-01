Las cejas de Justin Baldoni no gustaban en Hollywood

Aunque contar con unas cejas pobladas ayudó a Cara Delevingne a triunfar en el mundo de la moda al convertirse en su seña de identidad, esa misma característica supuso todo un problema en el caso del actor Justin Baldoni, que incluso estuvo a punto de perder un trabajo por culpa de ella.

"Me acababa de mudar a Los Ángeles y estaba haciendo un casting para un programa para el que al final me acabaron eligiendo y que además funcionó muy bien. Recuerdo que recibí una llamada de mi mánager y de mi agente, lo cual siempre quiere decir que se trata de algo serio: o has conseguido el trabajo o algo muy malo ha sucedido. Pues bien, me dijeron: 'Te han elegido, pero la cadena nos ha dicho que tus cejas resultan una distracción'. Y a continuación me preguntaron: '¿Qué crees que podemos hacer con tus cejas?'. Yo les dije que no tenía ni idea", reveló Justin en una entrevista en el programa 'The Real'.

Esa experiencia empujó a Justin a abandonar temporalmente el mundo de la interpretación para dedicarse a su verdadera pasión.

"Poco después de eso decidí no actuar más y centrarme en lo que realmente quería hacer, producir y crear contenido que me pareciera que podía ayudar a mejorar el mundo", añadió.