Lamar Odom no necesita ayuda para respirar pero está 'mentalmente agotado'

Aunque la salud del exjugador de baloncesto Lamar Odom está mejorando después de ser encontrado inconsciente en un burdel de Nevada (Estados Unidos) tras consumir alcohol y drogas el pasado mes de octubre, a nivel emocional todavía sufre altibajos debido a lo agotador que le está resultando todo el proceso de recuperación, según ha revelado su exmujer Khloé Kardashian.

"Definitivamente se encuentra mejor, lo cual es genial. Cada día está mejor, ya no está conectado a las máquinas, no las necesita, lo cual es genial, pero todavía va a tener que realizar mucha terapia cognitiva y física, por lo que aún le queda un largo camino por recorrer. Va a tardar mucho, mucho tiempo. Cada día es distinto, unos días se encuentra muy fuerte y otros días está más débil porque estoy segura de que para él resulta mentalmente agotador", contó Khloé al programa 'Extra' en la presentación en Los Ángeles de su nuevo libro, 'Strong Looks Better Naked'.

El exdeportista ya no necesita ayuda para respirar, pero sí para andar, por lo que Khloé -que ha paralizado los trámites para formalizar su divorcio de Lamar- piensa que no le darán el alta hasta que sea capaz de moverse "por sí mismo".

"Tiene que aprender a andar... eso es lo primero. Cuando pueda sostenerse por sí mismo, andar solo o con la ayuda de un andador por ejemplo, entonces probablemente podrá salir del hospital y empezar a hacer mucha terapia de fortalecimiento cognitivo y mental".

Por: Bang Showbiz