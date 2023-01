Lady Gaga y Taylor Kinney quieren mantener la fecha de su boda en secreto

La cantante Lady Gaga y su prometido, el actor Taylor Kinney, quieren mantener los detalles de su boda en el máximo secreto para poder sorprender al mundo entero cuando por fin revelen que se han convertido en marido y mujer.

"¡Vamos a hacer que sea una sorpresa!", aseguró Taylor a People.

Taylor, que propuso matrimonio a su chica el Día de San Valentín de 2015, se ha convertido en el mayor apoyo de Gaga desde que comenzaron su relación en 2011, manteniéndose a su lado en un discreto segundo plano en momentos tan duros como cuando reveló que había sido víctima de una violación cuando tenía 19 años.

"No presiono, no empujo. No pregunto. Si ella quiera compartir algo personal, lo hace por sí misma", añadió el actor.

Uno de los pocos detalles sobre su enlace que ha compartido Taylor ha sido cuál podría ser una de las localizaciones, Marruecos, un país del que se enamoró mientras rodaba la película 'Rock the Kasbah' allí.

"¡Marruecos sería genial! Le dije que no me importaba casarme en una de esas pequeñas capillas blancas. Ella quiere lo que quiere. Quiero asegurarme de que es justo lo que obtiene", explicaba el intérprete a 'Entertainment Tonight'.