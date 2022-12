Lady Gaga recibe un juguete sexual por su 28 cumpleaños

La afamada Lady Gaga tuvo la oportunidad de celebrar su cumpleaños rodeada de bailarines y buenos amigos tras su concierto del viernes en el Roseland Ballroom de Nueva York, unas horas llenas de alegría y divertidas anécdotas protagonizadas por algunos originales regalos, como el consolador que recibió por parte de su cuerpo de bailarines. Como publica en diario The New York Post, la extravagante artista también se quedó gratamente sorprendida al descubrir varias piezas de sensual lencería entre los presentes, todo presidido por una gran tarta de cumpleaños que Lady Starlight, amiga personal y telonera de sus últimos espectáculos, encargó especialmente para la diva con su imagen y el título de su nuevo sencillo, G.U.Y., en la superficie. "Feliz cumpleaños, Gaga, bienvenida a un nuevo año de tu vida", fue el mensaje que le dedicó en Twitter el reputado artista Jeff Koons, responsable de la carátula del último disco de estudio de Lady Gaga, 'ARTPOP', tras disfrutar junto a ella de una velada a la que también asistió el actor James Franco. Tras compartir una noche de risas y celebración con todos aquellos que le han acompañado en su última gira de conciertos, Lady Gaga decidió poner el broche de oro a su fiesta de cumpleaños a través de una cita íntima con su pareja, el actor Taylor Kinney, pero no dudó en compartir una conmovedora imagen de los dos enamorados con todos sus seguidores de las redes sociales. "No podría haber deseado otro tipo de cumpleaños. Me han encantado todas las sorpresas que he recibido hoy y me siento muy agradecida por haber estado rodeada de tanta gente maravillosa", se sinceró la estrella del pop a través de su espacio virtual.