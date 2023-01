Lady Gaga pensó en abandonar la música porque temía por su vida

La cantante Lady Gaga llegó a plantearse abandonar su carrera musical a finales del 2014 porque tenía miedo de que el estilo de vida que llevaba en aquel momento acabara costándole muy caro.

"A finales de 2014, mi estilista me preguntó: '¿De verdad quieres seguir siendo una estrella del pop?'. Le devolví la mirada y respondí: 'Si pudiera pararlo todo ahora mismo, hoy mismo, lo haría. No puedo más. Necesito parar todo eso ahora porque voy a morir'. Cuando las cosas suceden tan deprisa dejas de sentirte segura, tienes la sensación de que vas dando tumbos de un lado a otro y no puedes pensar con claridad", explica la intérprete en una entrevista a Billboard.

Sin embargo, antes de que acabara el año Gaga volvió a la música lanzando al mercado un álbum de duetos junto a Tony Bennett, 'Cheek to Cheek', que marcó un antes y un después en su vida y la ayudó a reconciliarse con su carrera.

"Sentí que unas manos me levantaban. Fue como si el mundo entero hiciera un esfuerzo para poner de nuevo una estrella en el cielo y no volver a dejarla caer", añade.

Ahora Gaga -que está comprometida con el actor Taylor Kinney- se siente más "poderosa e inteligente", por lo que no le da miedo enfrentarse al paso del tiempo ni cumplir 30 años el próximo mes de marzo.

"Soy más sexual, poderosa e inteligente que nunca antes y jamás había estado tan centrada. He tenido que superar muchos quebraderos de cabeza y mucho dolor, pero ninguna de esas dos cosas consiguió dañarme. Me hicieron una luchadora".