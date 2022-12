Lady Gaga no quiere que los estudios alteren su voz

La cantante neoyorquina Lady Gaga está convencida de que algunas de sus canciones suenan mejor en directo que en sus discos de estudio, donde los productores han distorsionado su voz hasta el punto de que no parece que sea ella quien canta.

"'Since Fame', 'The Fame Monster' y 'Born This Way' han sido demasiado retocadas con el auto-tune [programa para corregir fallos al cantar] o se ha modificado excesivamente mi timbre de voz. Han eliminado el vibrato, así que parece que está cantando un robot. Los productores te controlan mucho, especialmente cuando estás empezando. A ellos les interesa mucho controlar la voz. Durante mucho tiempo mi voz ha sido lo que menos ha destacado de mí. De esta forma se le daba más protagonismo a otros factores de mi personalidad", señaló al periódico Sunday Telegraph.

Pero una vez afianzada su carrera musical, la artista no está dispuesta a que nadie limite el potencial de su voz, por eso en su cuarto álbum 'Cheek to Cheek' -a la venta este mes de septiembre-, Lady Gaga ha dejado a un lado la música pop para grabar junto a Tony Bennet un disco de jazz, un estilo que le permite mostrar todo su potencial vocal.

"Tony Bennet ha cambiado mi vida. Ha hecho que mejore como artista. Él me dijo: 'Eres incluso mejor artista de lo que te permites ser'", añadió.