Lady Gaga detiene una pelea durante uno de sus conciertos

La extravagante Lady Gaga quiso tener un bonito gesto con su público el pasado martes durante un concierto en Bélgica lanzando al público una de las coloridas chaquetas que usa durante sus espectáculos, pero todo se torció cuando dos de sus fans empezaron a pelear por ver quién se quedaba con la prenda.

"Cuidado. No peleéis", dijo la artista, que al ver que su petición no era atendida por sus admiradores decidió tomar una decisión salomónica: "Eh, eh, ya está bien. Devolvedme la chaqueta".

Publicidad

En cuanto el público se dio cuenta de que la neoyorquina no estaba bromeando la chaqueta volvió rápidamente hasta el escenario, donde uno de los bailarines se la entregó en mano a la cantante, que volvió a dirigirse al público.

"Si os vais a pelear no os podéis quedar con ella. Aquí se practica el amor", señaló, para después acercarse a los fans que se habían enfrentado y decirles: "Pero no os preocupéis. Todavía os quiero".

Lady Gaga siempre ha mostrado gran cariño y admiración por sus fans, a los que llama sus 'pequeños monstruos'.

"He llorado mucho hoy, pero eran lágrimas de alegría. No puedo creer la vida tan maravillosa que tengo. Poder comprar cosas bonitas y viajar por todo el mundo me hace sentir afortunada. Algunos días estoy sensible por ello. Realmente no puedo expresar toda la gratitud que siento por mis monstruos y el equipo que tengo. Habéis cambiado mi concepto de lo que es una familia", agradecía en Twitter recientemente.