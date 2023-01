La vida de Julio Iglesias se volvió más 'fácil' cuando conoció a su mujer

Según las leyendas urbanas, por la vida -y la cama- del cantante Julio Iglesias han pasado cientos de mujeres, pero ninguna le ha marcado tanto como su actual mujer, Miranda, a quien ha querido agradecerle públicamente todo lo que ha hecho por él aprovechando que este lunes fue su 50 cumpleaños.

"Mami, feliz cumpleaños. No sabía cuando era joven que podía encontrar a una persona como tú. Has hecho mi vida un camino fácil y yo siempre he andado por caminos difíciles. Te amo", escribió Julio en Instagram.

Tras cinco años de matrimonio y más de dos décadas de relación, Julio sigue tan enamorado como el primer día de Miranda, madre de sus hijos Miguel Alejandro (18), Rodrigo (16), las gemelas Cristina y Victoria (14) y Guillermo (8).

"Miranda es el amor de mi vida", reconocía el intérprete recientemente en una entrevista exclusiva a la revista ¡HOLA!

Visto lo feliz que es él junto a su mujer, Julio no puede más que alegrarse de que su exmujer Isabel Preysler -madre de sus hijos Julio, Enrique y Chábeli- haya rehecho su vida junto al escritor Mario Vargas Llosa.

"Que Isabel esté enamorada de Vargas Llosa me parece fenomenal, porque va a tener a alguien con quien hablar. Y si ella está apasionada y los dos están apasionados, pues eso es una maravilla", aseguraba al mismo medio.