La última moda entre los famosos: no lavarse en pelo en 30 días

La última moda capilar que hace furor entre las gurús de belleza no son los productos libres de parabenos o el ya famoso champú de caballo, sino el 'no poo challenge', también conocido como el reto de no lavarse el pelo en treinta días.

Aunque pueda parecer una locura, muchas 'vlogueras' de Youtube proclaman a los cuatro vientos desde sus bitácoras personales las bondades de renunciar al champú y a los acondicionadores para sustituirlos por una mezcla de bicarbonato de sodio y vinagre de manzana.

Entre las celebridades partidarias de este método se encuentra la joven Shailene Woodley -protagonista de la saga 'Divergente' y de la película romántica 'Bajo la Misma Estrella'-, cuya filosofía "ambientalista" le ha animado a limitar al mínimo el uso de pócimas.

"En materia de pelo, soy muy afortunada. Mi madre tiene 45 años y no tiene ni una sola cana en la cabeza, tiene una cabellera de color rubio-pelirrojo, el más bonito que te puedas imaginar. En mi caso, tengo pelo de caballo. Así que cuanto menos le eche, mejor. Solo me lo lavo una vez al mes, cuanto más grasiento esté mejor luce", aseguraba la actriz en un artículo del portal Into The Gloss.

Entre el sector masculino la moda del 'no poo challenge' también ha causado estragos, comenzando por el intérprete Robert Pattinson, quien ha reconocido en varias ocasiones que el secreto que su alborotaba melena reside en lavársela únicamente con agua, aunque en su caso se deba más a una cuestión de pereza que a una elección estética.

"No le veo la gracia a eso de lavarse el pelo. Si no te importa si tu pelo está limpio o no, ¿por qué lavártelo?", aseguraba el actor en 2009 al portal Extra.