"La transición de Bruce a Caitlyn ha ayudado a mi familia": Brody Jenner

Pese a reconocer que no ha sido fácil ver cómo su padre Bruce Jenner cambiaba de sexo hasta convertirse en Caitlyn, Brody Jenner está convencido de que esa transición ha servido a toda la familia para estrechar lazos.

"Ha sido increíble. No me voy a sentar aquí a decir que es la cosa más fácil del mundo, pero me ha ayudado de muchas maneras. Ser tan abierto ha ayudado a la familia de muchas formas", ha contado en 'Entertainment Tonight'.

Brody Jenner cree que es necesario que todos vivamos de manera que nos sintamos a gusto con nosotros mismos.

"Cuando ves a alguien no sabes realmente por lo que está pasando. Y me refiero a cualquiera, no solo a mi padre, así hay un montón de personas en el mundo. Lo único que quieres para ellos es que sean ellos mismos y que estén a gusto en su propia piel. Y finalmente Caitlyn ha podido hacer eso y eso es algo muy bonito de ver. Creo que todos deberían vivir la vida -porque es muy corta- siendo lo que realmente son".

A mediados de este mes Caitlyn recibirá el premio Arthur Ashe Courage, ceremonia a la que acudirá Brody para apoyarle.

"Me encantaría estar animando a mi padre. Sería una cosa genial. Estaré ahí para apoyar a Caitlyn al 100%. Es algo importante. Muy importante. Siempre estaré ahí para apoyar a Caitlyn".

Por Bang ShowBiz