La relación de David Bisbal y su novia 'va muy bien'

Después de que David Bisbal desmintiera las especulaciones sobre el embarazo de su actual novia Eugenia Suárez, la propia actriz argentina ha querido salir al paso para aclarar que su romance con el cantante almeriense "va muy bien" pese a que por el momento no tengan ninguna intención de dar un paso más en su relación.

"No quiero entrar en detalles porque soy muy reservada con mi vida y con mi hija, pero está todo muy bien, las cosas van muy bien. El amor bien, el trabajo bien... Estoy en un buen momento", aseguró la joven intérprete en una entrevista radiofónica a la emisora La Once Diez, donde desmintió también los rumores sobre su tan comentada futura maternidad: "Ya no me dan ganas de desmentir nada porque como son rumores llega un momento que ya cansa, y no se puede ir por la vida desmintiendo todo el tiempo todo lo que dicen por decir, porque no se basan en algo que haya pasado o que yo haya dicho. Prefiero no hablar".

Desde que saliera a la luz su romance el pasado verano no ha parado de especularse con la posibilidad de que Eugenia decidiera mudarse a España junto a su hija Rufina (14 meses) -fruto de su fallida relación con Nicolás Cabré- para estar más cerca del cantante, algo que por el momento no parece que vaya a producirse ya que tanto ella como Bisbal se encuentran muy a gusto manteniendo una relación a distancia.

"No pienso mucho en si es fácil o difícil. Cuando hay amor no soy de pensar en las consecuencias, o en si es algo más complicado o no. Eliges a la otra persona con todas las cosas y también esperas que te elijan a ti con todas tus cosas, tu trabajo y todo", concluyó.