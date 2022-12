La prensa argentina da por concluida la relación de Bisbal y Eugenia Suárez por una infidelidad del cantante

Los rumores sobre la ruptura de David Bisbal y la actriz argentina Eugenia Suárez han ido cobrando fuerza en las últimas semanas debido a la ausencia de mensajes y fotos de ambos juntos en las redes sociales, donde hasta hace pocas semanas dejaban constancia de su historia de amor, y ahora la prensa argentina ha ido un paso más allá asegurando que la pareja ha puesto punto final a su relación debido a una infidelidad del cantante.

Según informa el periodista Rodrigo Lussich en el programa 'Infama' de la cadena América TV, Bisbal se desplazó a Holanda entre el 23 y el 30 de mayo por motivos laborales, aunque entre medias tuvo tiempo de viajar hasta Barcelona para practicar uno de sus deportes favoritos: el buceo. Fue precisamente durante esta breve escapada cuando tuvo lugar la supuesta infidelidad del intérprete.

Por ahora, ninguno de los dos implicados ha querido aclarar la actual naturaleza de su relación, aunque Eugenia ha aclarado que se encuentra "bien y muy tranquila".

"Yo nunca aclaro ni desmiento nada porque no me interesa. Pero estoy bien, estoy tranquila. Estoy pasando un muy buen momento laboral, algo que he deseado desde hace mucho tiempo y estoy muy contenta con mi hija", aseguraba Eugenia en declaraciones al programa 'Arriba Argentinos' de El Trece.