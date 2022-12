La novia del controversial nadador Michael Phelps aseguró que nació hombre

La novia del nadador Michael Phelps de 29 años, Taylor Lianne Chandler de 41 años, ha revelado a través de su página oficial de Facebook que nació con genitales tanto masculinos como femeninos, una anomalía conocida como intersexualidad.

"Nací con intersexualidad y me pusieron el nombre de David Roy Fitch. Cuando empecé a andar y a hablar dejé muy claro que era una niña y que quería vestirme como tal. En la pubertad me diagnosticaron médicamente y comencé un tratamiento para bloquear la producción de testosterona y a los 15 años comencé con potenciadores de estrógenos. Mi certificado de nacimiento y mi nombre fueron modificados cuando todavía era una adolescente, antes de someterme a la cirugía de corrección. Nunca he sido un hombre y nunca he vivido como tal. Nadie puede decir que me conoció siendo hombre o que tiene una fotografía mía vestida como tal. Puede que alguna gente me recuerde como un niño andrógino, pero eso es algo que me fue impuesto", escribió la novia del medallista olímpico en la red social.

Taylor, quien ha asegurado haber mantenido relaciones con otras celebridades, ha querido hablar abiertamente de la cirugía correctiva a la que se sometió para eliminar sus genitales masculinos.

"Nací con genitales masculinos pero sin testículos, pero también tenía útero aunque no ovarios", explicó al portal Radar Online.

Pese a que Taylor conoció a Michael, quien ingresó en rehabilitación el pasado mes de septiembre por conducir bajo la influencia del alcohol, en verano, no fue hasta varios meses después cuando le explicó su historia, y ahora teme que su pasado pueda hacer peligrar su romance con el deportista.

"Probablemente vaya a perderle por esto porque él es toda una marca que su equipo quiere proteger y me he dado cuenta de que su ingreso en rehabilitación no ha hecho que nuestra relación sea vista con los mejores ojos. Es el primer hombre con el que me he sentido cómoda como mujer y con el que he mantenido una relación íntima", concluyó.

Por: Bang Showbiz