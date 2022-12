La novia de Ireland Baldwin conquista a la familia de la modelo

Haciendo gala de la buena relación de primas que les une, Alaia Baldwin (18) -hija del actor Stephen Baldwin- está más que orgullosa de su prima Ireland Baldwin (18) -hija de Alec Baldwin y Kim Basinger- y de lo feliz que la ve desde que mantiene una relación con la rapera Angel Haze (23). De hecho, Alaia no duda en pasar sus ratos de ocio divirtiéndose con la pareja.

"He salido con ella [con Angel]. Es realmente genial y tiene los pies en la Tierra. Quedamos para reírnos y hacer el tonto. Nos divertimos mucho", aseguró Alaia al periódico The New York Post.

Desde que naciera su romance, la familia Baldwin ha aceptado el idilio de Ireland y Angel puesto que ha ayudado a la hija de Alec Baldwin y Kim Basinger a evolucionar notablemente hacia la madurez.

"Estoy muy orgullosa de Ireland. El año pasado creció mucho como persona después de pasar por diferentes relaciones y empezar a trabajar como modelo. Creo que ahora está en un buen momento. Tiene 18 años, está creciendo y, aunque ha pasado por muchas cosas, lo está llevando realmente bien", declaró Alaia.

Fue el pasado mes de junio cuando Ireland y Angel, ambas ávidas usuarias de las redes sociales, hicieron público que su relación no se limitaba a una simple amistad.

"No sé cómo va lo de confirmar o negar las relaciones en los medios de comunicación, pero todo el mundo dice que somos 'buenas amigas', amigas íntimas para toda la vida, como si solamente fuésemos amigas para quedar y salir de fiesta. Es divertido. Por un lado es guay, y por otro lado es horrible. Si fuésemos dos chicos sería una locura, la atención que despertaríamos sería una locura, pero con nosotras está siendo bastante tranquilo, porque los medios están como 'Oh, son adorables, son grandes amigas'. Somos una pareja gay interracial... Creo que hoy en día es raro para un país como Estados Unidos. Nosotras nos acostamos y los amigos no se acuestan. Nunca me he acostado con un amigo. Una vez que te ves de esa manera, no sucede nunca", aseguraba Ireland al periódico The Independent.