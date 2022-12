La novia de Fernando Alonso está cansada de viajar

La modelo rusa Dasha Kapustina se ha cotizado en el último año y medio como una de las estrellas más cotizadas del mundo de las pasarelas, lo que le obliga a someterse a un frenético ritmo de desplazamientos aéreos que, por si no fuera suficiente, se ve intensificado por su afición a acompañar al piloto de Fórmula 1 en casi todos los grandes premios que disputa. Aunque trata de no quejarse ante sus seguidores de Twitter de la falta de estabilidad geográfica que define su vida, al mismo tiempo no puede resistirse a desahogarse sobre lo tedioso de tal rutina.



"Puede parecer divertido y emocionante tener que tomar un avión todos los días para trabajar o para estar cerca de tu pareja, pero lo cierto es que ahora se ha convertido en algo rutinario que ya no me entusiasma como antes. Viajar mucho puede llegar a ser extenuante, sobre todo si hay una gran diferencia horaria entre un sitio y otro, por lo que acabas sin energías y totalmente fatigada", se sinceró la maniquí en su perfil de la red social.



Tan pronto como compartió sus sensaciones con la comunidad tuitera, varias de sus admiradoras e incluso una amiga no dudaron en dirigirse a ella para expresar su sorpresa por su cambio de actitud.



"Pero si los desplazamientos largos son los mejores del mundo. Siempre tienes tiempo para relajarte, tomar una copa de vino, comer y ver una película. Para mí viajar es uno de los mayores placeres del mundo, ya sea por el destino o por las comodidades que puedes tener en el vuelo", le contestó la también modelo Erena Sharkova a través de su propia cuenta.



"La verdad es que no trato de quejarme, solo quiero compartir las impresiones que tengo ahora y lo diferentes que son con respecto al inicio de mi carrera. Quizá me estoy haciendo mayor y ya estoy empezando a ver el mundo con una perspectiva más realista", confesó Dasha Kapustina, de 23 años.



Aunque la atractiva modelo sigue firme en su intención de convertirse en la esposa perfecta para Fernando Alonso en sus muchos compromisos profesionales, el hecho de que su famoso novio esté inmerso en uno de los períodos menos satisfactorios de su carrera deportiva podría haber afectado negativamente al ánimo de la maniquí, quien ha reducido notablemente el número de fotografías y mensajes que dedica a sus aventuras por los circuitos de todo el planeta.



Por: Bang Showbiz