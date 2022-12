La novia de David Bisbal tiene 17 tatuajes en su cuerpo

A lo largo de sus 23 años de vida, la novia del cantante David Bisbal, la actriz argentina Eugenia Suárez, ha tenido tiempo para recopilar una amplia colección de tatuajes que, desgraciadamente, le dieron más de un quebradero de cabeza recientemente durante el rodaje de su debut cinematográfico, 'Abzurdah'.

Publicidad

"Ahora mismo me están tapando [con maquillaje] uno de mis 17 tatuajes, y en este momento me siento muy odiada. Me lo están haciendo con mucha fuerza, como clavándome el pincel a propósito", bromea Eugenia en un vídeo grabado detrás de las cámaras que ha compartido ahora en sus redes sociales, en el que hace gala de su buen sentido del humor: "Pobres, me contrataron para la peli y luego se dieron cuenta de que tenía muchos tatuajes y no hubo vuelta a atrás".

Pero la pasión de la argentina por los tatuajes no le ha dado disgustos únicamente en el terreno profesional, sino también en el personal, ya que su forma de vestir y su imagen en general no gustó demasiado a la familia de Bisbal cuando la conocieron por primera vez el verano pasado durante su visita a Almería.

"No les ha entusiasmado demasiado lo intensa que es demostrando sus sentimientos. Tampoco les ha entusiasmado sus formas algo descaradas y su estilo a la hora de vestir", aseguraba una fuente al portal Vanitatis.

Sin embargo Eugenia ha negado en todo momento su supuesta tensión con el clan Bisbal, asegurando que mantienen una relación inmejorable.

Publicidad

"Esas cosas [que dicen] me llaman la atención porque tuve la mejor relación, nos caímos bárbaro. Tampoco es que entre a leer todo lo que dicen. Soy así en mi vida, nunca me interesó el puterío [el cotilleo], ni siquiera en el colegio. Prefiero no engancharme", aseguraba recientemente la joven en el programa argentino 'Intrusos' de la cadena América TV.

Por: Bang Showbiz