La novia de David Bisbal solo tiene tiempo para su hijo

Sin embargo, en el caso de que su relación sentimental se transforme en un vínculo más estrecho y formalizado, el carismático intérprete tendrá que compartir la atención de la atractiva Zuleyka con el pequeño Sebastián, el hijo de la maniquí, quien no duda en proclamar con orgullo cómo su bebé se ha convertido en el centro en torno al cual gira toda su vida.

"Tras ser madre el año pasado y recibir a Sebastián en mi vida, todo ha cambiado por completo para mí y he desarrollado una adicción por todo lo que tiene que ver con mi maternidad. Simplemente no me puedo separar de mi niño, porque ambos estamos viviendo una aventura emocionante y llena de sorpresas. Cuidar de mi hijo absorbe todo mi tiempo, para lo bueno y para lo malo, y reconozco con orgullo que mi vida es un poco caótica ahora que la comparto con él", se sinceró la ex Miss Universo 2006 al portal sobre maternidad Celebrity Baby Scoop, aprovechando su nueva condición de imagen y embajadora de una popular marca de pañales.

Aunque en España se desconocen muchos detalles sobre la figura de Zuleyka Rivera, la propia modelo se encargará de abrir las puertas de su casa y de su vida diaria a todos aquellos que quieran conocerla mejor, y para ello emitirá regularmente algunos capítulos de su día a día junto al pequeño Sebastián en la página web de la firma de la que es imagen (la marca Huggies).

El objetivo de los vídeos que protagonizará consiste en ayudar a otras madres primerizas a afrontar con éxito los exigentes retos de la maternidad, aunque la también actriz deleitará a su público con tiernas escenas maternales de las que Bisbal podrá tomar buena nota para terminar de conquistar su corazón.

"Quiero ofrecer a las madres algunos consejos y trucos para sobrellevar las dificultades que entraña el estrenarse en la maternidad, pero también mostraré algunos de los episodios más divertidos de mi vida cotidiana: las jornadas de cocina que comparto con mi madre, mis ensayos para la novela que voy a estrenar pronto e incluso las lecciones de baile latino que le enseño a mi hijo. Actualizaré la página web cada mes para mostrarles cómo es mi vida al lado de Sebastián", explicó la estrella de la moda.

La dedicación casi exclusiva que la modelo ofrece a su retoño encaja a la perfección con la faceta paternal que Bisbal no ha dejado de proyectar desde que tuviera a Ella, la hija de su extinta relación con Elena Tablada. Hace solo unas semanas, el intérprete almeriense se dejó ver durante una breve escapada a Madrid cargando con su pequeña en brazos mientras la llevaba a un espectáculo infantil, una enternecedora escena que se une a la reciente fotografía que el artista publicó en las redes sociales para presentar en sociedad a su sobrina Claudia, quien acaba de llegar al mundo.

Por: Bang Showbiz