La novia de David Bisbal no se mudará a España por el bien de su hija

Desde que David Bisbal admitiera públicamente su romance con la actriz argentina Eugenia Suárez se ha especulado constantemente sobre cuánto tardaría la joven en mudarse a España para terminar de afianzar su relación con el cantante, algo que sin embargo ella descarta por el bien de su hija Rufina (1) -fruto de una fallidad relación con el actor Nicolás Cabré-, quien en la actualidad le hace pensarse dos veces el cometer "locuras de amor".

"[España] está muy lejos y por ahora tengo trabajo aquí. Quiero seguir viviendo en Argentina. Hace mucho tiempo que estoy planeando mi carrera y forjando un camino que se hace poco a poco", declaró Eugenia a la revista argentina Caras, para añadir: "Las locuras de amor, con una hija, tienen que ser menos locas".

Pero la negativa de la argentina a hacer las maletas no se debe a la falta de química con el estilo de vida de la tierra natal de su novio, ya que durante su visita a Almería el pasado verano Eugenia quedó completamente fascinada con la cultura andaluza.

"Me gustó mucho Almería, es una tierra fascinante. La gente es amable y los andaluces son espectaculares. La tonada me parece re-sexy", apuntó.

Por el momento parece que la pareja continuará manteniendo una relación a distancia, lo cual no impide que Eugenia esté cada día más enamorada de Bisbal.

"Es una persona hermosa, muy humilde y tan sencilla que me provoca admiración. Es único y el más guapo del mundo. Si empiezo no paro. David es lo más, me atrevo a decir que es alguien que cualquier persona querría en su vida", concluyó.