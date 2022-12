La novia de Chicharito se siente muy 'orgullosa' de él

La joven periodista Lucía Villalón -a quien el pasado mes de enero se relacionó erróneamente con Cristiano Ronaldo- no podría sentirse más feliz al lado del mexicano Chicharito, a quien ha querido felicitar efusivamente recordándole lo orgullosa que se siente de él después de que marcara el gol que dio la victoria al Real Madrid frente al Atlético de Madrid este miércoles en la Liga de Campeones.

"Duro trabajo, constancia y valor... ¡Eternamente orgullosa! Aunque yo ya lo sabía...", escribió la joven en su cuenta de Twitter junto a un foto del jugador mexicano.

Aunque en un principio la pareja prefirió mantener su relación en la más estricta intimidad, desde que se publicaron unas fotografías de ambos besándose a principios de este mes han relajado un poco su estricta política de privacidad comenzando a intercambiar cariñosos mensajes en las redes sociales.

"Y para cerrar con un gran fin de semana, ¡un poco de Fórmula 1!", publicaba Chicharito en su perfil junto a una imagen de su chica retransmitiendo una de las carreras.

La propia Lucía fue la encargada de anunciar el pasado mes de marzo que su corazón estaba ocupado, aunque sin mencionar por quien.

"Estoy ocupada sentimentalmente, feliz y encantada", revelaba en la presentación del nuevo formato de retransmisión de la Fórmula 1 en la cadena Antena 3, durante la que también aprovechó para desmentir su supuesto romance con Cristiano Ronaldo: "Con él he tenido una relación estrictamente profesional. Me llevo muy bien con él, igual que me llevo bien con todas las personas con las que he trabajado, sean periodistas, futbolistas o no. Le admiro completamente como futbolista y como persona. Y, por lo que le conozco, es un chico muy normal".