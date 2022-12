La niñera de los Affleck quiere ser estrella de televisión

Christine Ouzounian, la antigua niñera de Ben Affleck y su ya exmujer Jennifer Garner, quiere rentabilizar al máximo su recién adquirida fama por el idilio que supuestamente mantuvo con el actor participando en programas de telerrealidad para convertirse en una celebridad televisiva por derecho propio.

"En Los Ángeles se dice que Christine está buscando un agente y que quiere llegar a un acuerdo con una televisión para aparecer en un programa como 'The Bachelorette' o 'Dancing with the Stars'. Sabe que lo más probable es que no pueda volver a ser niñera, ¿quién en Los Ángeles querría contratarla para que cuidara de sus hijos? Así que va a utilizar su popularidad para labrarse una carrera en el mundo del entretenimiento", asegura una fuente al periódico New York Post.

Publicidad

Los rumores también apuntan a que Christine, que era la responsable de cuidar de los tres hijos del famoso matrimonio de actores -Violet (3), Seraphina (6) y Samuel (3)-, también intentará dar una exclusiva en televisión o en alguna revista desvelando todos los secretos de Ben.

Por su parte, el intérprete y su exmujer celebraron juntos el 43 cumpleaños de Ben en compañía de sus hijos el pasado sábado en la atracción dedicada a Harry Potter de los Estudios Universal en Orlando, Florida, aunque ambos se mostraron muy "incómodos" en todo momento.

"Ni siquiera se miraron a la cara. Hablaban con los niños, pero en ningún momento se dirigieron la palabra o miraron en la dirección en la que se encontraba el otro. Parecían dos extraños, dos extraños muy incómodos", explicaba una fuente a People.