"La música puede ser un mundo muy solitario": Paulina Rubio

Aunque Paulina Rubio encarna el prototipo de cantante exitosa envuelta en un halo de glamour y sofisticación, su papel de mentora en la edición estadounidense de 'Factor X' le ha dado la oportunidad de transmitir a sus pupilos una idea bien diferente de las experiencias que proporciona una industria tan competitiva como la discográfica. Tanto es así, que una de sus funciones en el popular concurso consiste en mantener a sus concursantes con los pies en el suelo y hacerles entender que la música es una profesión muy "sacrificada".

"Lo bueno de participar en este proyecto es que tengo la oportunidad de compartir mis anécdotas y las vivencias que he acumulado en tantos años de profesión. Lo que quiero hacerles entender [a los candidatos que están a mi cargo] es que la música es un trabajo muy serio, que esta industria puede ser un mundo muy solitario y que para triunfar hay que sacrificarse a diario. Es una responsabilidad reconducir los sueños de las estrellas emergentes y convertirlos en verdadero éxito", confesó la mexicana en una entrevista con el portal Huffpost Live.

Publicidad

Además de protagonizar una extensa carrera artística que dio comienzo cuando solo era una niña, Paulina tiene los galones de toda una veterana en los que a programas de televisión se refiere, ya que antes de integrarse en el equipo de 'Factor X' ejerció de mentora tanto en la versión mexicana de 'La Voz' como en su edición infantil. Por ello, la popular intérprete sabe que cualquier tipo de concursante, más allá de su edad o procedencia, puede triunfar si es capaz de explotar al máximo aquellos elementos que le hacen especial con respecto a sus competidores.

"Estamos en una época en la que parece que solo triunfan artistas como Miley Cyrus o Justin Bieber, que son unos niños, pero la experiencia en este tipo de concursos me dice que lo que realmente busca la gente son artistas originales, que tengan algo que aportar. Es cierto que empezar tu carrera cuando eres solo un niño puede tener ciertas ventajas: Luis Miguel, Ricky Martin y yo misma empezamos nuestras trayectorias a una edad muy temprana. Pero ese factor no determina realmente los resultados", aseguró la diva latina.

El hecho de ser famosa desde el mismo día en que nació -su madre, la actriz Susana Dosamantes, es una de las grandes estrellas televisivas de México- lleva a Paulina a reflexionar sobre los efectos de la fama y la popularidad en el desarrollo de aquellos que debutan en el mundo de la música cuando solo son unos niños, pero lejos de caer en el tópico de que el éxito puede arruinar la vida de un adolescente, la cantante está convencida de que todo depende de la educación proporcionada por los padres.

"La verdad es que no tengo la sensación de haberme perdido nada importante de la infancia, porque he tenido la suerte de crecer en un entorno familiar muy sano y lleno de estímulos artísticos. El hecho de que mi madre fuera una de las estrellas más importantes de México no me afectó demasiado porque me protegió mucho, además de inculcarme el amor por el mundo del espectáculo", indicó.

Publicidad

Más noticias de Paulina Rubio:

Paulina Rubio ignora los rumores sobre su estado mental

El ex de Paulina Rubio comparte un artículo sobre cómo 'enamorarse de una loca'

Paulina Rubio agrede a un paparazzi

Demi Lovato quiere cantar con Paulina Rubio

Publicidad

Por: Bang Showbiz