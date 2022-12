La música de Ricky Martin bate récords en China

Aunque su carrera profesional ya disfruta de un reconocimiento a nivel planetario, el carismático Ricky Martín puede presumir ahora de haber batido un nuevo récord gracias a su himno futbolero 'Vida', al convertirse en la primera canción que consigue colocarse simultáneamente en la primera posición de las listas de éxitos china e internacional.

El propio ídolo latino ha sido el encargado de anunciar el histórico acontecimiento a todos sus seguidores de las redes sociales

"Amigos, estoy muy feliz de poder anunciar que 'Vida' es número uno en China. Es la primera vez que un artista internacional consigue situarse en la primera posición de las listas internacionales y en la de este país al mismo tiempo", aseguró el ídolo latino en su perfil de Twitter, haciendo gala de un entusiasmo contagioso para sus fans.

La contienda deportiva que tiene lugar estos días en el marco del Mundial de Brasil parece haberse convertido en el particular talismán de Ricky para el triunfo, algo que no sorprende demasiado ya que su participación en otros inolvidables torneos futbolísticos, como la Copa Mundial de Francia 98, también le ha reportado grandes satisfacciones en su excelsa trayectoria.

Sin embargo, el intérprete tiene claro que la etapa dorada que vive a día de hoy se debe a su tenacidad y a su capacidad para coordinar sus múltiples proyectos -el papel de mentor en la edición australiana del programa 'La Voz', su próxima gira mundial y la promoción del sencillo 'Vida'- con su faceta de padre de los mellizos Matteo y Valentino; roles que desempeña perfectamente gracias a su carácter hiperactivo, "cabezota" y "ambicioso".

"Hombre, mi energía diaria suele depender de cuántos cafés me haya tomado, pero en general no me cuesta levantarme por las mañanas para empezar a trabajar. Soy ambicioso, cabezota y no puedo parar de hacer cosas. Esta profesión es muy adictiva", confesaba recientemente al diario Irish Independent.