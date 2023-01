La mujer de Rod Stewart recuerda entre lágrimas la agresión sexual que sufrió de niña

La mujer del cantante Rod Stewart, Penny Lancaster, no pudo contener las lágrimas al recordar el "desafortunado incidente" que sufrió a los 12 años cuando un hombre la agredió sexualmente de camino al colegio.

"Tuve un incidente muy desafortunado. Estaba yendo al colegio y fui atacada. No fue por la manera en que iba vestida, podría haber llevado una falda corta o podría haber llevado medias gruesas, no hubiera importado. Había tenido ensayos del coro el día anterior y me dejaron llegar al colegio más tarde. Fui atacada en el paso subterráneo", confesó Penny (44) en el programa de televisión británico 'Loose Women'.

Afortunadamente, la complexión física "alta y fuerte" de la modelo le sirvió para escapar de su atacante.

"Al ser alta y fuerte conseguí huir del hombre que levantó mi falda y forcejeó conmigo", explicó.

La denuncia de Penny ayudó a la investigación policial que se estaba llevando a cabo ya que no fue la única chica en denunciar el ataque, pero el asaltante no fue detenido.

Su papel como madre de dos niños -Alastair (9) y Aiden (4), fruto de su relación con Rod- le hace ver la importancia de concienciar a los jóvenes de los "peligros" de salir solos.

"Tanto las niñas como los niños tienen que ser educados en los peligros [que existen]. Se les educa sobre Internet, pero [el peligro] sigue estando ahí fuera en las calles".