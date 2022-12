La mujer de Robin Williams, desolada por su muerte

Hollywood llora la pérdida este lunes del popular actor Robin Williams tras haberse encontrado su cuerpo sin vida tras un supuesto suicidio en su casa de Tiburón (California), pero la desaparición del entrañable intérprete de comedia ha afectado sobre todo a su mujer, la diseñadora gráfica Susan Schneider, con quien Robin Williams contrajo matrimonio hace tres años, y que no ha dudado en rendir un sentido homenaje a su "mejor amigo".

"Esta mañana he perdido a mi marido y a mi mejor amigo, pero el mundo ha perdido a uno de sus artistas más queridos y a un maravilloso ser humano. Mi corazón está completamente destrozado. En nombre de la familia de Robin, pido que por favor se respete nuestra privacidad durante este periodo de profundo dolor. En cuanto a la forma de recordarlo, esperamos que no se centre la atención en su muerte sino en los incontables momentos de diversión y carcajadas que dio a millones de personas", señaló la viuda al diario The New York Times.

La malograda estrella de cine, cuya lucha por salir de la profunda depresión en la que se hallaba sumido le llevó a ingresar en una clínica de rehabilitación para mantener sus adicciones a raya el pasado mes de julio, no solo mantenía un estrecho vínculo con su mujer, sino también con sus hijos. La últimas palabras del actor en Twitter fueron para su hija Zelda (25), a quien dirigió una emotiva felicitación de cumpleaños junto a una foto de ambos cuando Zelda aún era un bebé.

"Hoy toca echar la vista atrás y felicitar a la señorita Zelda Rae Williams. Hoy hace un cuarto de siglo, pero siempre será mi bebé. Feliz cumpleaños. ¡Te quiero!", escribió.

Zelda es la mediana de los tres hijos del actor, fruto de su segundo matrimonio, con Marsha Garces, unión de la que también nació Cody (22). De su primer matrimonio, con Valerie Velardi, nació Zac (31).