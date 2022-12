La mujer de Eddie Redmayne quiere que su marido gane peso

El actor Eddie Redmayne tiene muy preocupada a su mujer Hannah Bagshawe -con la que se casó el mes pasado- tras verle en fotos del estreno de su película 'La Teoría del Todo' en Los Ángeles, en las que aparecía -según ella- muy delgado.

"Mi mujer vio algunas fotos mías en el estreno en Los Ángeles, y me dijo: 'Ed, estás muy delgado'. Yo dije: 'Cariño, tomo un montón de sushi y de zumos'. Y ella me dijo: '¡No te estoy hablando de eso! Estoy hablando de comerte un bol gigantesco de espaguetis a la boloñesa y una hamburguesa", declaró Eddie a la revista Interview.

Publicidad

El trabajo ocupa la mayor parte del tiempo de Eddie, pero cuando acaba su jornada laboral disfruta viendo programas de telerrealidad ya que en otras cosas, como el piano o la pintura, no es demasiado bueno.

"¿Qué es lo que hago? No sé, soy muy malo tocando el piano, aunque lo toco. En ocasiones trato de pintar, pero de nuevo, no se me da demasiado bien. Llego a casa tras pasarme el día pretendiendo que sé algo de astronomía o física y lo que acabo haciendo es poniendo en la televisión [el reality] 'The Real Housewives'. He sido seguidor de las series-reality desde 'The Hills'. Está mal. No me puedo creer la complejidad de sus vidas. Me gustaría saber cuánto hay de farsa, cuánto guion lleva. También soy un apasionado de las bandas sonoras y de la música pop de pequeños grupos", añadió.