La mujer de Carlos Baute agradece el apoyo recibido tras perder el bebé que esperaba

La mujer del cantante Carlos Baute, Astrid Klisans, ha querido agradecer todos los mensajes de apoyo y cariño que tanto ella como su marido han recibido después de compartir durante una entrevista a la revista ¡HOLA! la dura experiencia que atravesaron cuando Astrid sufrió un aborto en la novena semana de embarazo del que iba a ser su primer hijo juntos.

"Gracias a todos por vuestros mensajes de cariño y apoyo... Yo aprovecho para enviar todas mis fuerzas a aquellas mujeres que, como yo, están pasando por una situación similar. ¡Fuerzas y ánimos que el 2015 viene cargado de bendiciones!", escribió la arquitecta y bloguera de moda en su cuenta de Instagram.

Publicidad

"Queremos dar las gracias a todos por sus mensajes de apoyo y cariño", añadió el venezolano, quien ya es padre de un hijo de 24 años -nacido cuando el intérprete tenía 15 años de una relación con una vecina de su Caracas natal- con el que no mantiene relación y cuya paternidad no reconoció legalmente hasta noviembre de 2012.

Esta dolorosa experiencia en el plano personal no ha sido el único disgusto que Baute ha afrontado en las últimas semanas, ya que su compañera de dueto Marta Sánchez, con quien interpretó el exitoso tema 'Colgando en tus manos', no dudó en decir de él que es una "persona muy diplomática" que se limita a interpretar un "papel" para alcanzar sus objetivos, algo que al cantante no le sentó nada bien.

"Muy sorprendido por tus injustas, desacertadas y hasta ofensivas palabras Marta", escribió en respuesta en su cuenta de Twitter.