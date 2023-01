La modelo Bella Hadid padece la enfermedad de Lyme

Yolanda Foster, madre de la modelo Bella Hadid (19), ha revelado que dos de sus hijos -Anwar y la propia Bella- han sido diagnosticados con la enfermedad de Lyme, una infección bacteriana que afecta a varios órganos del cuerpo, causada por la espiroqueta Borrelia burgdorferi, que es trasmitida por las garrapatas.

"Cuando a dos de mis hijos más pequeños, Bella y Anwar, les diagnosticaron la enfermedad de Lyme en su forma crónica a principios del 2012 me llenó de desesperanza verles sufrir en silencio solo para apoyarme a mí", explicó la veterana modelo, que también ha padecido Lyme, este miércoles al recoger un premio en la gala de la Global Lyme Alliance.

Yolanda (51) quiso dedicar el galardón a sus "generosos" hijos, prometiéndoles que encontrará una cura para que puedan llevar una "vida sana".

"Este premio es para Anwar y Bella. Este es el símbolo de mi promesa, de que no permitiré que viváis una vida de dolor y sufrimiento. Caminaré hasta el final del mundo para encontrar la cura que os permita llevar la vida sana que os merecéis. Ningún niño debería sufrir como lo habéis hecho vosotros. Os doy las gracias a los dos por vuestra generosidad durante este viaje. Vuestro amor inquebrantable y vuestra compasión me han mantenido viva y me han animado a luchar durante los momentos más oscuros de mi existencia".

Por: Bang Showbiz