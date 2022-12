La moda por las redes: Emma Stone le enseña a Woody Allen a manejar Twitter

"Me preguntó qué era Twitter, y le dije: 'Son 140 caracteres con los que se escriben frases. Tampoco entiendo muy bien el sentido a no ser que seas un músico promocionando un concierto o un cómico haciendo un chiste'", explicó la actriz de 26 años en el programa 'Conan'.

Tras esto el director le pidió un "buen ejemplo" de un tuit, para lo que Emma utilizó un post de la novelista Joyce Carol Oates -a la que Allen conoce personalmente- y lo leyó en alto: "Tragedia más tiempo igual a comedia".

Al oír esto, Allen, de 79 años, contestó: "Esa cita es mía, la hemos utilizado cuarenta veces. No creo que me la robara intencionadamente, a lo mejor simplemente la recordó. Pero es muy gracioso. Ya lo entiendo".

Para Emma el hecho de que la frase perteneciera a la película de Allen 'Delitos y faltas' (1989) es solo una prueba más de que el excéntrico director debería abrirse una cuenta en la plataforma.

"Mi único ejemplo fue su propia frase. Esta es probablemente otra razón por la que debería estar en Twitter", concluyó la intérprete.

Aunque Emma quiere que el director entre a formar parte de Twitter, ella no se ha planteado retomar su perfil, que fue invadido por hackers que le bloquearon el acceso y publicaron extraños tuits en su nombre.

"Una vez envié un mensaje a Seth MacFarlane diciendo: 'Yo también, chico'. Sufrí el ataque de hackers a partir de ahí, me bloquearon la cuenta, por lo que no podía acceder a Twitter, y cambiaron mi mail y mi contraseña. Estamos intentando averiguar cómo borrarla", confesaba la actriz en el programa 'On Air With Ryan Seacrest' en 2013.

Por: Bang Showbiz