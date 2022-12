La madre de Whitney Houston: 'Dejadla descansar en paz'

Desde que se anunciara que el canal de televisión Lifetime preparaba una película biográfica sobre la malograda Whitney Houston, muchas han sido las reacciones que han surgido sobre lo adecuado o no de llevar su trayectoria a la pequeña pantalla solo dos años después de su muerte, pero ninguna ha sido tan explícita como la negativa de su madre, la también cantante Cissy Houston, a rememorar los últimos años de su famosa hija a través de semejante proyecto audiovisual.

"Deberían dejarla descansar en paz, esa es mi opinión sobre la cinta que se va a hacer sobre Whitney. Nosotros, la familia, hemos dejado muy claro que no aprobamos nada de esto y jamás nos hemos planteado ayudar a los guionistas a dejar claros los hechos. Ninguno de los que está involucrado en este proyecto conocía a Whitney ni tiene base suficiente para contar su historia", aseguró Cissy al programa Entertainment Tonight.

La progenitora de la legendaria intérprete ha aprovechado también una de sus pocas apariciones mediáticas para criticar abiertamente a todos aquellos que, tras su repentino fallecimiento en febrero de 2012, han presumido en público de una "amistad inexistente" con la desaparecida estrella de la música.

"Desde que Whitney nos dejó, no he dejado de escuchar testimonios absurdos de un montón de gente que decía mantener una estrecha relación con mi hija. Muchos de ellos ni siquiera habían cruzado una palabra con ella en los últimos años de su vida, por eso me molesta ahora que esa amistad inexistente vaya a presentarse como verdadera en una película para la televisión", aseveró.

No obstante, el largometraje que se estrenará el año que viene contará con la reputada actriz Angela Basset en la silla de directora, una artista que tuvo la oportunidad de conocer muy bien a Whitney Houston en 1995, ya que ambas protagonizaron ese año la aclamada cinta 'Waiting to Exhale' que consagró a la desaparecida cantante como una importante figura cinematográfica.