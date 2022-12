La madre de Justin Bieber le pide a las fans de su hijo que no le cuenten sus fantasías sexuales

Aunque la canadiense Pattie Mallette, madre del controvertido Justin Bieber, siempre ha aceptado con naturalidad que su cuenta de Twitter se vea invadida de mensajes que hacen todo tipo de referencias a su famoso hijo, ahora no ha podido evitar dirigirse directamente a los fans del artista para pedirles con severidad que dejen de compartir con ella algunos de los secretos más íntimos de su sexualidad, concretamente las sensaciones que les produce el tonificado físico que luce actualmente el famoso ídolo juvenil.

"Queridos y adorados 'Beliebers', nombre que reciben los admiradores de Justin, les pido por favor que dejen de contarme las fantasías sexuales que tienen con mi hijo, no me digan más veces que sube su temperatura corporal o que los pone directamente excitados. Ese no es el tipo de cosas que una madre quiere escuchar sobre su hijo, me resulta muy incómodo tener que escuchar esos testimonios todos los días. Un beso a todos, no olviden que los quiero", escribió la progenitora del cantante en su perfil de Twitter.

No obstante, la propia Pattie debería reconocer parte de su culpa en relación a la extraña situación que ha estado viviendo estos días, ya que hace escasamente un mes era ella la que animaba a sus seguidores a abrir su corazón y a dejar que sus sentimientos fluyeran "libremente", dejando claro que su perfil de la red social siempre estaría abierto a cualquier tipo de consulta sentimental en la que ella pudiera ser de ayuda.

"La gente dice que se tiene que enterrar el pasado y vivir el presente, pero hay circunstancias que nos marcan de por vida y que no nos permiten disfrutar del momento. Yo digo que hay que expresarse, sacar todo lo que tenemos dentro y hablar abiertamente de todas las cosas que nos atormentan. Aquí tienen a una madre y a una amiga que está dispuesta a escucharlos. Cuéntenme todo lo que quieran", publicaba a finales del mes de junio.

Sin embargo, por el momento Pattie Mallette mantiene un silencio absoluto sobre los últimos encontronazos de Justin con la justicia del estado de Florida, a pesar de que ya ha pasado casi una semana desde que el intérprete fuera condenado a dos años de libertad condicional, a cinco días de servicio comunitario y a pagar una multa de 80 000 dólares por causar graves daños en la vivienda de un vecino. Por ahora pide que oren por él .