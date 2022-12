La madre de Jonah Hill se quedó traumatizada al verle masturbarse en pantalla

El simpático actor Jonah Hill recibió varias nominaciones por su controvertido papel de ejecutivo financiero en la última película de Martin Scorsese, 'El lobo de Wall Street', pero también consiguió que su madre Sharon ya no sea capaz de verle con los mismos ojos tras acudir junto a él al estreno mundial de la cinta. De hecho, su progenitora decidió abandonar la sala de cine tan pronto como el personaje de su hijo empezó a masturbarse de forma explícita durante una de las escenas más impactantes del largometraje, generando así la situación más embarazosa vivida por madre e hijo en los últimos 30 años.

"Me parecía que llevar a mi madre al estreno de la película sería el gesto más bonito que podría tener con ella, pero al final resultó ser un desastre y un trauma para ella. Al principio le hacían gracia las travesuras que hacía mi personaje y el exceso de palabras malsonantes que soltaba por la boca, pero en el momento en que se bajó los pantalones para masturbarse, mi madre ya no podía aguantar más. Me dijo: 'Se acabó, ya he visto suficiente. No necesito pasar por esto para saber que ya eres un hombre adulto'", bromeó el extrovertido artista a su paso por el programa televisivo 'Late Night with Seth Meyers'.

Sin embargo, parece que el incómodo episodio no ha alterado en exceso la estrecha relación que Jonah Hill mantiene con su adorada madre, ya que pocos meses después volvió a escogerla como acompañante para la glamurosa ceremonia de los premios Óscar. Aunque Sharon Lyn Chalkin no conocía a nadie más en el evento, al final de la velada acabó compartiendo risas y confidencias con muchos otros invitados, como ocurrió en el momento en que Jonah le presentó a la madre del oscarizado Jared Leto.

"Mi madre acabó haciendo amigas durante la gala de los Óscar, por ejemplo acabó hablando de todo con la madre de Jared Leto e intercambiando anécdotas sobre lo que supone tener a uno de tus chavales haciendo películas en Hollywood. Nos lo pasamos muy bien y, lo prometo, esta vez no hubo ningún tipo de desnudo", aseguró entre carcajadas.