La madre de Beyoncé ofrece consejo a su hija cuando más lo necesita

A la cantante Beyoncé le asombra profundamente que su madre, Tina Knowles, siempre sea capaz de intuir cuándo está atravesando un momento complicado en su vida para ofrecerle su consejo y apoyo.

"Mi madre siempre me ha querido de forma incondicional, y eso me dio seguridad para soñar. Me enseñó la importancia de mantener mi palabra y de cumplir las promesas que le hacía. Una de las mejores habilidades de mi madre es su capacidad de presentir si estoy pasando por un momento difícil. Me envía mensajes con oraciones que siempre llegan en el momento más oportuno. Es como si estuviera conectada a su wifi emocional", revela la estrella de la música en una entrevista a la edición británica de la revista ELLE.

Beyoncé atribuye parte del mérito de su éxito a su padre, Mathew Knowles -su antiguo mánager-, y a la disciplina que este le inculcó cuando era joven.

"Mi padre hacía mucho hincapié en la importancia de la disciplina, fue muy duro conmigo. Me hizo convertirme en una líder y en una persona capaz de pensar por sí misma", reconoce.

Los padres de Beyoncé le inculcaron la importancia del trabajo duro y de aprovechar a fondo su tiempo, dos lecciones que sigue teniendo muy presentes hoy en día.

"Me han enseñado tantas cosas... A ser generosa y a cuidar de los demás. Eso es algo que jamás he dejado de hacer. También aprendí de ellos que mi tiempo es algo muy valioso, así que tengo que utilizarlo de forma inteligente. Mis padres me enseñaron a trabajar duro. Los dos eran empresarios, así que cuando era pequeña les veía trabajar duro durante 18 horas al día. Me enseñaron que hay que trabajar muy duro por las cosas que realmente merecen la pena", afirma la cantante.

Cuando se trata de su propia hija, Blue Ivy (4) -fruto de su matrimonio con Jay Z-, lo único que quiere Beyoncé es que su pequeña crezca "sana y feliz".

"Como cualquier otra madre, quiero que mi hija sea feliz, que crezca sana y que tenga la oportunidad de cumplir sus sueños".

Por: Bang Showbiz