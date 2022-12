La inseguridad de Chris Martin le distanció de Gwyneth Paltrow

La actriz Gwyneth Paltrow y el cantante Chris Martin rompieron su relación el mes pasado después de 10 años de matrimonio, una ruptura que podría haberse producido por los problemas que generaba la inseguridad del músico británico.

"Chris es muy duro consigo mismo y eso es difícil de sobrellevar. Hubo un tiempo, hace unos años, en el que se peleaban mucho. Él y Gwyneth tenían una vida maravillosa pero parece que él no lo veía y eso le impedía dar lo mejor de sí. Además había otros problemas entre ellos que derivaron en que terminaran llevando vidas muy diferentes", señaló una fuente a la edición británica de la revista Grazia.

A pesar de la ruptura, la expareja mantiene una relación cordial.

"Los dos se han deseado lo mejor para seguir adelante. Creo que ambos quieren que el otro encuentre el amor y la felicidad", apuntó.

El vocalista de Coldplay admitía recientemente que sus propios "problemas" le habían impedido alcanzar la felicidad.

"Si no te abres tú mismo, no puedes apreciar las cosas buenas. Puedes estar con la persona más maravillosa del mundo, pero si en tu interior te sientes confundido y desorientado, es muy complicado que una relación funcione. Hace un par de años era un completo desastre porque no disfrutaba con todo aquello que antes definía mi existencia, estaba agobiado. Decidí dejar de culpar a los demás y hacer algunos cambios en mi vida", explicaba en una entrevista con la emisora BBC Radio 1.