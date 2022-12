La historia de Harry Potter se convertirá en un musical en Londres

La historia de Harry Potter dará el salto a los escenarios del West End en el verano de 2016, cuando se estrenará el musical 'Harry Potter and The Cursed Child' en el Palace Theatre de Londres, que pondrá a la venta las entradas para el espectáculo este mismo otoño.

La obra seguirá las vidas de los padres del famoso niño mago, Lily y James Potter, y su muerte a manos del malvado Lord Voldemort, que provocó que Harry fuese dejado al cuidado de sus crueles tíos 'muggles' Vernon y Petunia Dursley -hermana de su madre- y a merced del matón de su primo Dudley antes de recibir una carta del Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería a los 11 años informándole de su verdadera identidad.

El libreto ha sido escrito por la autora de la saga, J.K. Rowling, en colaboración con Jack Thorne y John Tiffany, que serán también los encargados de dirigir el musical. Aunque aún no se ha anunciado el reparto oficial, se cree que los productores Sonia Friedman y Colin Callender ya han comenzado a buscar a los actores protagonistas realizando audiciones extraoficiales, según informa el periódico Daily Mail.

La creadora de Harry Potter ha sido la encargada de realizar el anuncio oficial sobre el musical a través de sus redes sociales, donde no ha querido ofrecer demasiados detalles sobre la trama para no "estropear" la sorpresa.

"Estoy muy emocionada por poder anunciar hoy que una nueva obra llamada 'Harry Potter and The Cursed Child' se estrenará en Londres el año que viene. Contará una historia nueva, resultado de la colaboración entre el escritor Jack Thorne, el director John Tiffany y yo misma. No quiero decir demasiado porque no quiero estropear lo que sé que será una gran sorpresa para los fans. Sin embargo, sí puedo decir que no será una precuela", tuiteó Rowling.

La escritora británica también ha querido explicar por qué ha decidido convertir la tan esperada continuación de la historia de Harry Potter en un musical y no en otro libro.

"Para responder a una pregunta inevitable pero razonable: ¿por qué no es 'El Niño Maldito' una nueva novela? Confío en que cuando la audiencia vea la obra se dará cuenta de que era el único medio posible para contar la historia. Me han hecho incontables ofertas para alargar la historia de Harry a lo largo de los años, pero Jack, John y Sonia son un equipo de ensueño. Ha sido un placer inmenso compartir con ellos ¡y muy pronto con todos ustedes!, esta parte aún sin contar de la historia de Harry".

