La hija de Thalía ya sabe que su madre es famosa

Aunque la cantante Thalía intenta compaginar su faceta profesional con su vida familiar para estar siempre presente en la vida de sus hijos, la pequeña Sabrina Sakaë, de 7 años, ya ha empezado a preguntarse a qué se dedica su madre, después de ver fotos de ella mientras que la acompaña a las tiendas Macy's a revisar que todo esté en orden en su colección de ropa.

"Yo creo que por este proyecto mi hija se dio cuenta como que mamá sale en la tele o mamá es famosa pues ella me acompaña a revisar las tiendas y a meterme ahí de incógnito, y ella siempre está conmigo, entonces me dice: 'Mamá, esa es tu foto y ¿por qué estás?, ¿Esos zapatos son tuyos?, ¿Pero cómo, tú los hiciste?, ¿Cómo los hiciste?, ¿Los dibujaste?'", confesó la cantante en el programa Ventaneando.

Aunque su hijo Matthew Alejandro, de tres años, no se preocupa aún de las labores profesionales de su madre, Sabrina también se quedó muy extrañada cuando vio a su madre cantar con Becky G, y fue en ese momento cuando se dio cuenta de que su madre se dedicaba a la música, una noticia que alegra a Thalía y le da fuerzas para seguir adelante con sus proyectos.

"Ya está empezando a entender que también canto, cuando me vio con Becky G me dijo: 'Mami, estás cantando con Becky G, ¿tú cantas?'. Ya está entendiendo y no sé, me da mucha fortaleza para seguir reinventándome y para seguir teniendo ese lado positivo que me levanta y me saca de todo aprieto", añadió.