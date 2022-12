La hija de Robin Williams elimina su cuenta de Twitter

Después de que dos usuarios de Twitter le enviaran a la hija de Robin Williams varios mensajes ofensivos y montajes fotográficos en los que aparecía ella junto al supuesto cadáver de su padre, Zelda Williams tomó medidas drásticas. En un primer momento informó a Twitter sobre la existencia de los 'trolls' y urgió a sus seguidores a hacer lo mismo.

"Por favor informar sobre estas dos cuentas. Estoy temblando. Yo no puedo. Por favor. Twitter me pide un enlace y no puedo abrirlo. Tampoco lo hagan ustedes. Por favor (sic)", fue el primer mensaje que la hija del actor publicó en su perfil tras ser atacada.

Aunque los dos perfiles fueron eliminados, Zelda decidió retirar su cuenta de la red social. Después de sopesar la repercusión que su perfil ha venido adquiriendo en los últimos días y las consecuencias personales que le ha acarreado, Zelda anunció a sus seguidores la eliminación de su presencia en Twitter.

"Lo siento. No tendría que haberme rebajado a su nivel. Estoy borrando esto de todos mis aparatos por una larga temporada, quizá para siempre. El tiempo dirá. Adiós", rezaba el último mensaje que compartió antes de eliminar su cuenta.

Tras conocerse la muerte de su padre, Zelda Williams utilizaba su perfil en la red social para rendir un sincero homenaje compartiendo una cita de 'El principito', de Antoine de Saint-Exupéry.

"Tú, solo tú, tienes las estrellas y nadie más las tiene. En una de esas estrellas estaré viviendo. En una de ellas estaré riendo. Y así será, como si todas las estrellas estuvieran riendo cuando mires al cielo por la noche. Tú. Solo tú tendrás estrellas que puedan reír". Tras esto, Zelda escribió: "Te quiero. Te echo de menos".

Por: Bang Showbiz

