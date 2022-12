La hija de Reese Witherspoon sufre viendo las escenas de desnudos de su madre

La hija mayor de la actriz Reese Witherspoon, Ava (15), fruto de su fallido matrimonio con Ryan Phillippe, se sintió enormemente avergonzada al ver las escenas de desnudos protagonizadas por su famosa madre en su última película, 'Wild'.

"Ava tiene 15 años y hubo unas cuantas partes de la película que tuve que explicarle. Le avisé de que salía desnuda, y se puso en plan: '¡Mamá, eso es muy raro!'. Pero le contesté: 'Tuve que ser valiente, Ava. No podía contar únicamente las partes con las que me sentía cómoda, porque Cheryl [guionista de la cinta] fue muy valiente al contar toda su historia, así que yo también tenía que contar las partes que me asustaban'", declaró la intérprete a la revista new!

Publicidad

Sin embargo, en el fondo Reese comprende perfectamente a su hija, ya que está convencida de que ella también se sentiría terriblemente avergonzada si su propia madre hiciera algo parecido.

"Ava me dijo: 'Ya, muy bien. Pero si fuera la abuela Betty...'. Le tuve que contestar: 'Tienes razón, eso sería muy, muy raro'. Pero en el fondo está muy orgullosa de mí", añadió.

Por su parte, Reese -madre también de Deacon (11) junto a su exmarido y del pequeño Tennessee (2) con su actual pareja Jim Toth- no tendría ningún problema en animar a sus hijos a perseguir una carrera en la industria cinematográfica si algún día comenzaran a mostrar inclinación hacia una profesión "maravillosa".

"Es un negocio maravilloso. Siento que he visto el mundo entero. He conocido a gente increíble. Antes solía arrepentirme de un montón de cosas, como de no terminar la universidad. Pero hace un año me di cuenta de que no tenía motivos para lamentar no haberla acabado. Tengo una vida maravillosa y he estado en todos lados, he podido trabajar con gente creativa y he contado historias. Es lo que siempre quise hacer. Así que si mis niños quisieran hacer lo mismo, les apoyaría a fondo", concluyó.