La hija de Johnny Depp no se considera completamente heterosexual

La modelo de 16 años Lily-Rose Depp -hija del actor Johnny Depp y su exmujer Vanessa Paradis- ha participado en una campaña en defensa del colectivo LGBTQ con el fotógrafo iO Tillett Wright para apoyar a aquellas personas que no se consideran completamente heterosexuales.

"Estoy muy orgulloso de mi pequeña Lily-Rose Depp. Ella decidió que quería participar en el proyecto 'We are You: Self Evident Truths' porque ella se considera en algún lugar dentro del vasto espectro de posibilidades, y no puedo estar más feliz de darle la bienvenida a la familia. Ella es una pequeña joya de ser humano. #tíoorgulloso #somostú", escribía el fotógrafo en Instagram junto al retrato de Lily-Rose para la campaña.

El objetivo de Wright es llegar a fotografiar a 10.000 personas en Estado Unidos -actualmente cuenta con 9.958 retratos- que no se consideren 100% heterosexuales, demostrando que la sexualidad y el género conforman un amplio abanico de posibilidades.

Una vez que todas las imágenes estén reunidas, el artista espera exponerlas frente al Monumento a Washington con la intención de disminuir la discriminación hacia el colectivo LGBTQ.

Lily sigue así los pasos de otros personajes influyentes como la modelo reconvertida en actriz Cara Delevingne, que también participó en la misma campaña justo antes de confirmar su relación con la cantante St Vincent.

Por: Bang Showbiz