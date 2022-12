La hija de Gloria Estefan se pone la antigua ropa de su madre

La joven Emily (21), hija de la cantante Gloria Estefan, no solo está preparada para seguir los pasos de su famosa madre en la industria, sino que está dispuesta a hacerlo vistiendo algunas de sus prendas más icónicas, que su padre, el productor Emilio Estefan, se ha encargado de mantener a buen recaudo todos estos años.

"Estos pantalones y esta camisa eran suyas. Cuando quiero ir de compras solo tengo que ir al almacén y coger sus cosas", declaró Emily en el programa 'Today' de la cadena NBC.

"[Mi antigua ropa] le queda bien. Todavía no me puedo creer que alguna vez tuviese esa talla. Pero a mi marido le gusta guardar todo. Te guardará a ti si te quedas ahí sentada el tiempo suficiente", aseguró entre risas Gloria a la entrevistadora.

Más allá de las ventajas en materia de guardarropa, Emily es consciente de que ser la hija de toda una leyenda de la música puede conllevar más inconvenientes que ventajas, incluyendo una gran inseguridad en su propio talento musical y un montón de dudas sobre si será capaz o no de estar a la altura del legado familiar.

"Son unos pasos magníficos que seguir, dorados. Así que mi mayor miedo ahora es no ser capaz de hacerle justicia al pasado. Muchas veces no creo que me merezca las cosas... No hay manera de saber si te lo mereces cuando eres descendiente de la reina de la conga", reconoció.