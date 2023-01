La hermana de Miley Cyrus define a la cantante como 'un bicho raro'

La hermanastra de Miley Cyrus, Brandi Cyrus, no comprende por qué a la gente le gusta tanto criticar a la cantante porque, a pesar de sus locuras y excentricidades, en el fondo es una buena persona con los pies muy en la tierra.

"No entiendo por qué a algunas personas les gusta tanto meterse con ella solo para sentirse mejor con ellos mismos. No sé por qué, pero Miley tiene una personalidad enorme. Es un bicho raro, pero es una persona muy normal", aseguró Brandi a Entertainment Tonight.

Brandi -fruto de una relación de la madre de Miley, Tish, antes de casarse con el padre de la cantante, Billy Ray Cyrus, quien adoptó legalmente a Brandi y a su hermana Trace cuando ambas eran pequeñas- también ha tenido que lidiar con las críticas, especialmente cuando era pequeña, porque los demás niños se burlaban de ella debido a la fama de su familia.

"Por alguna razón que no comprendo, a la gente le encanta meterse con los Cyrus. No sé por qué, pero recuerdo que cuando era niña y mi padre estaba en su momento de mayor fama, lo único que la gente quería hacer era burlarse de mí por eso. Yo pensaba: 'Espera, ¿te quieres meter conmigo porque mi padre es la estrella más grande del mundo?'. Ahora que soy mayor, cuando pienso en ello me doy cuenta de que era una locura".