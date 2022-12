La hermana de L'Wren Scott arremete contra Mick Jagger

Aunque la malograda diseñadora L'Wren Scott -quien se suicidó el pasado mes de marzo- y su hermana Jane Shane no mantenían precisamente una buena relación, a la segunda no le ha temblado el pulso a la hora de criticar al roquero Mick Jagger, pareja sentimental de la fallecida artista, por haberse dejado ver recientemente con su nueva amante por las calles de Zurich, lo que le ha dado pie además a acusarle de haber jugado un papel determinante en la decisión que tomó su hermana de quitarse la vida.

"Cuanto más pienso en las cosas que tuvo que aguantar mi hermana por culpa de Jagger, más me enfurece verle flirteando con otras mujeres. Creo que L'Wren se merece un trato más respetuoso del que está recibiendo por culpa de este señor. No han pasado ni siquiera tres meses desde que murió, y parece que a él no le ha importado traicionarla de nuevo con su gusto excesivo por las mujeres. Ha quedado claro que Jagger no ha aprendido la lección", aseguró Jane Shane al diario británico Daily Mirror.

El único consuelo que parece quedarle a Jane Shane tras haber visto a su excuñado rehacer su vida sentimental tiene que ver con el mismo hecho de que su hermana no tendrá que ser testigo ya del "inmoral" comportamiento que, en su opinión, ha exhibido últimamente el líder de los Rolling Stones. Según su propia versión de la situación, Mick Jagger habría conocido a la persona que ahora ocupa su corazón, Melanie Hamrick, poco antes de que L'Wren tomara la fatídica decisión de suicidarse, manteniendo así una relación a escondidas de la que, sin embargo, la diseñadora habría sido plenamente consciente.

"Mick Jagger llevaba un tiempo jugando a dos bandas y pensando que nadie se había enterado de la vida oculta que llevaba. Pero L'Wren siempre supo que este hombre nunca ha sido fiel a nadie y que jamás lo será, lo que explica muchas cosas en relación a la tragedia que ha vivido mi familia este año. Solo me alegro de que mi hermana ya no esté aquí para ver las cosas que está haciendo este señor, seguro que le rompería el corazón otra vez", apuntó en la misma entrevista.