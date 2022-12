La gata de Taylor Swift es una 'diva'

La cantante está convencida de que la personalidad de su gata Meredith Grey -un fold escocés de 3 años- ha cambiado desde que en 2013 fuese elegida el felino más popular entre las mascotas de las celebridades.

"Al principio Meredith era una gatita encantadora, pero luego se convirtió en una especie de celebridad en internet, y creo que eso la ha cambiado. Se dedica a mirarme de reojo todo el día, como si ya no importara lo más mínimo porque fue ella a la que eligieron el gato de celebridad más popular de 2013", declaró la joven estrella al programa 'The View'.

Pero por suerte para Taylor, a su otra mascota, Olivia Benson, la fama no parece habérsele subido todavía a la cabeza.

"Tengo otra mascota que tiene un sentido del equilibrio terrible y se dedica a estrellarse contra las paredes. Además, se queda dormida en tu regazo ronroneando, es el polo opuesto a Meredith", añadió.

Aunque en un principio temió que su pasión por los felinos la hiciera parecer una "loca de los gatos" ante potenciales novios, a día de hoy a la cantante no le interesa rehacer su vida sentimental, prefiriendo dedicar su tiempo libre a disfrutar en compañía de sus amigas y a cuidar de sus mascotas.

"Me acuerdo que me dedicaba a preguntar a todo el mundo: '¿Tener dos gatos cuenta como muchos gatos?'. Pero después me di cuenta de que no importaba lo que un chico imaginario pudiera pensar de mí. La gente va a pensar que hay muchas otras razones para no salir conmigo antes de darse cuenta siquiera de que tengo gatos", confesaba recientemente Taylor a la revista Rolling Stone.