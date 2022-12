La familia Iglesias no habla de música en su casa

El cantante Julio Iglesias (71) puede hablar de cualquier tema con sus hijos excepto de música, ya que tanto Enrique como Julio José -ambos fruto de su fallido matrimonio con Isabel Preysler- prefieren mantener en secreto sus proyectos profesionales porque son muy "independientes".

"Anteayer estuve hablando con Enrique una hora y en cuanto llega la palabra música se para la conversación y no me contesta. Es inútil que trate de llevarle a ese terreno porque me dice directamente: 'Papá, no quiero hablar de eso'. Enrique es muy independiente y Julio también, no me dicen nada sobre lo que van a hacer o lo que van a cantar. Yo me entero por la prensa. Me cuentan cosas personales: cómo están, cómo les va, cómo se encuentran...", confesó el intérprete en el programa de radio 'Las Mañanas' de RNE.

Visto el carácter esquivo de sus hijos en cuestiones musicales, Julio no pudo evitar ilusionarse cuando Julio José le confesó que le encantaría actuar junto a él.

"Me dijo por primera vez que quería cantar conmigo hace tres o cuatro meses y le contesté que preparara todo porque iba a abrir el espectáculo. Se me cae la baba viéndole cantar. Enrique es un campeón, y Julio también es otro campeón, pero con un poquito menos de suerte", añadió.

Julio se mostró igual de sincero a la hora de hablar sobre el accidente que tuvo su hijo Enrique con un dron hace poco más de un mes en un concierto en Tijuana (México), del que se está recuperando según lo previsto.

"Está perfecto del accidente que tuvo y ya cierra bien la mano. Según me dice él, fue una estupidez, un accidente que le pasó por tonto", añadió el cantante.

Por: Bang Showbiz