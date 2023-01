La exnovia de Leonardo DiCaprio volvió a encontrar el amor tras su ruptura

Han pasado casi dos meses desde que se conoció la noticia de que Leonardo DiCaprio y la modelo Nina Agdal habían puesto punto y final a su relación, pero afortunadamente para la joven danesa, esta no ha tardado en rehacer su vida sentimental con un apuesto joven: Jack Brinkley-Cook, un aspirante a modelo y actor de 22 años conocido en Estados Unidos por ser el hijo de la modelo Christie Brinkley.

Curiosamente, la madre de este y Nina tendrían mucho en común, ya que al igual que la modelo de 25 años se dio a conocer al protagonizar la portada de la edición de trajes de baño de Sports Illustrated en 2012, su futura suegra fue elegida en tres ocasiones para ocupar tan privilegiado espacio, concretamente en los años 1979, 1980 y 1981.

Aunque todavía no han confirmado oficialmente su relación, los dos enamorados se han dejado ver juntos paseando por Nueva York e intercambiando apasionados besos, lo cual no dejaría lugar a dudas sobre la naturaleza de su vínculo. Por si eso no fuera suficiente, ahora los allegados de la pareja han asegurado sin ningún tipo de miramiento que lo suyo sería mucho más que un mero idilio pasajero.

"Su relación va muy en serio, cuando están juntos son tan adorables", indica una fuente a la sección Page Six del diario The New York Post.

Además, casualmente ambos han publicado instantáneas similares en sus cuentas de Instagram que les retratan por separado a bordo de un helicóptero, de lo que se podría intuir, por un lado, que ambos se animaron a hacer tan llamativo viaje juntos, o por el otro, que saben cómo sacar el máximo partido a una mera coincidencia.

Al margen del interés que en sí mismo pueda suscitar este nuevo romance, en el seno de la crónica social estadounidense también se especula en estos momentos con la forma en que habría reaccionado DiCaprio al enterarse de que su antigua novia ha conseguido finalmente pasar página.

"Han roto hace poco. Siguen siendo amigos y tienen una relación cordial. Siguen hablando y están en contacto. Los dos sintieron que su relación había llegado a su fin", relataba el pasado mayo una fuente cercana al actor al portal de noticias Entertainment Tonight.

Por: Bang Showbiz